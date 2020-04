Giulia De Lellis: “Damante? Ho fatto passo più lungo della gamba” – VIDEO

L’influencer Giulia De Lellis svela in un’intervista a Simona Ventura: “Andrea Damante? Ho fatto il passo più lungo della gamba”.

Da qualche settimana c’è stato il ritorno di fiamma tra l’influencer Giulia De Lellis e Andrea Damante, ex tronista con cui si erano conosciuti proprio a ‘Uomini e Donne’. Il loro nuovo fidanzamento è stato peraltro oggetto di molte critiche.

Lei ha risposto a queste critiche, anche da parte dei follower, spiegando: “Io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”.

Ma adesso, in una diretta Instagram con Simona Ventura, è la stessa influencer a frenare un po’: “Ho fatto il passo più lungo della gamba”, afferma. Poi però chiarisce il concetto: “Volevamo tenere per noi alcune cose, capire situazioni, però a quanto pare non è possibile. Non lo volevo nascondere, ma lo volevo tenere un attimo per me”.