Finalmente Sposi, chi è Enzo Iuppariello: età, foto, carriera – VIDEO

Enzo Iuppariello è un noto comico campano, protagonista, insieme alla sua compagna Monica, della pellicola Finalmente Sposi. Scopriamo insieme la sua storia.

Enzo Iuppariello nasce nel centro storico di Napoli, in via Spaccanapoli, nel 1978. Cresciuto sin dall’adolescenza con una spiccata indole comica, decide ben presto di rendere la sua passione un vero e proprio mestiere. Terminati gli studi superiori, Enzo si lancia sul campo di battaglia dei comici alle prime armi: il palco del cabaret. Sempre in questo periodo incontra Monica Lima e tra i due giovani nascerà un sodalizio sia lavorativo che amoroso.

Enzo Iuppariello, l’incontro con Monica Lima e la nascita del duo Arteteca

Nel 2001 Enzo conosce Monica e sboccia subito l’amore. Il duo deciderà ben presto di unirsi anche nel mestiere, dando vita al duo comico Arteteca, emblema della commedia partenopea. I due avevano precedentemente dato vita ad una compagnia teatrale nominata i Lazzari Felici. La coppia da così il via ad una brillante carriera: i primi passi vengono mossi nel comedy show Made in Sud, per poi sbarcare nel fascinoso mondo del cinema. Gli Arteteca riescono infatti a partecipare a Natale a Londra – Dio salvi la regina, pellicola di Volfango De Biasi, per poi dedicarsi a film più individuali, prima con Vita, Cuore, Battito (2016), poi con Finalmente Sposi (2018), diretti da niente po’ po’ di meno di Lello Arena.

Nel 2018 la coppia ha anche una grande gioia familiare, nasce infatti la loro piccola primogenita: Sara.