Enzo Iuppariello, chi è il comico del duo Arteteca: carriera e curiosità

Chi è il comico Enzo Iuppariello del duo Arteteca: carriera e curiosità, dagli esordi fino all’incontro con Monica Lima, moglie e partner artistica.

Nato a Napoli il 7 luglio 1978, più precisamente nel centro storico di Napoli, in via Spaccanapoli, Enzo Iuppariello è un attore comico che una volta terminati gli studi ha deciso di dedicarsi alla recitazione al cabaret. Fondamentale l’incontro con Monica Lima.

Si sono conosciuti giovanissimi, nel 2001 e da quel momento in poi fanno praticamente coppia fissa, prima nello spettacolo e successivamente nella vita. Dopo l’incontro a un corso di recitazione, insieme formano una compagnia teatrale, i “Lazzari felici”.

Dall’incontro con Monica Lima agli Arteteca: chi è Enzo Iuppariello

Successivamente, formano il duo comico Arteteca, con cui iniziano a realizzare e portare in scena spettacoli inediti. Scoperti da Nando Mormone, oggi agente degli Arteteca nonché ideatore della trasmissione “Made in Sud”, a cui la coppia partecipa da diversi anni, i due sono passati dal teatro di prosa al cabaret. Come detto, i due hanno iniziato a fare anche coppia fissa nel privato e dopo il matrimonio, nel 2018, è venuta al mondo Sara, la loro primogenita.

La bambina nei loro spettacoli è stata ribattezzata ‘Piccolo battito’. Dalla tv al cinema, il passo per la coppia comica è breve, grazie al grande successo di “Made in Sud”. Il primo film è del 2016, “Vita, Cuore, Battito”. Due anni dopo, a dirigerli è addirittura Lello Arena, in una nuova commedia, “Finalmente sposi”. In mezzo, c’è la partecipazione al cinepanettone di Volfango De Biasi ‘Natale a Londra – Dio salvi la Regina’.