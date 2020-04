Dottoressa si ammala di Covid-19 e si toglie la vita: “Era un’eroina”

Una dottoressa di New York che ha lavorato in prima linea per contrastare il Coronavirus si è suicidata dopo aver scoperto di esserne affetta.

Lorna Breen è morta nelle scorse ore a 49 anni. Una morte, quella della direttrice del dipartimento di emergenza del New York-Presbyterian Allen Hospital di Manhattan, che colpisce al cuore non solo i suoi familiari, ma anche tutta l’opinione pubblica. Sin da quando la crisi sanitaria ha cominciato a mietere vittime nella “Grande Mela”, Lorna è stata in ospedale in prima linea, cercando di salvare quante più vite possibile. La dottoressa non riusciva a stare con le mani in mano ed il suo senso del dovere era così spiccato che anche dopo aver contratto il virus ha cercato di tornare al lavoro.

Lo stress accumulato nelle scorse settimane, però, ha avuto un effetto deleterio sulla sua psiche. Gli interminabili giorni in corsia cominciavano e finivano con ambulanze che portavano pazienti in fin di vita o addirittura già morti prima di giungere in ospedale. Scene da fronte di guerra che i nostri medici, specialmente quelli che lavorano in Lombardia, hanno impresse a fuoco nella loro mente.

Dottoressa si suicida dopo aver contratto il Coronavirus

La pressione era evidentemente diventata insostenibile, visto che la dottoressa si è tolta la vita auto-infliggendosi delle ferite. La conferma del suicidio è stata data nelle scorse ore dagli investigatori che hanno esaminato il caso. Il padre della dottoressa, intervistato dal New York Times, ha commentato la tragica fine della figlia dicendo: “Ha cercato di fare il suo lavoro e questo l’ha uccisa!”. Quindi ha aggiunto che, sebbene non avesse mai avuto episodi di malattia mentale, negli ultimi giorni sembrava “distaccata“, assente. L’uomo poi invita tutti a considerarla per ciò che era: “Era davvero in trincea. Dobbiamo ricordarla come un’eroina”.