Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 28 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 28 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Dati altalenanti ma tendenti al ribasso per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus in Italia: oggi vengono superati i 200mila casi totali dall’inizio dell’emergenza, dato che riguarda i casi ufficiali comprovati dal tampone.

Leggi anche –> Autocertificazione Coronavirus: nuovo modello per Fase 2

Di contro, preoccupano ancora i dati delle vittime: 64 i decessi in Veneto, ad esempio, 17 nel Lazio e si tratta per la quasi totalità di persone contagiate presso Rsa e case di riposo. Un fattore del quale tenere conto, mentre calano ancora le terapie intensive, scese ieri sotto le 2mila.

Leggi anche –> Coronavirus, Ricciardi: “Non resiste al caldo e sparisce in 2 minuti”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 28 aprile

A oggi, oltre l’80% delle persone che risultano attualmente positive sono così in isolamento domestico. Cospicuo il numero di tamponi: circa un italiano ogni 30 è stato sottoposto a test per verificare se abbia contratto il Coronavirus. Per quanto riguarda le singole regioni, respira il Nord Est, con 129 nuovi contagi in Veneto e appena 18 in Friuli, dove si registrano però anche sette decessi. Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna vedono nuovamente allentarsi la stretta, mentre al centro nel Lazio sono 75 i nuovi contagi, 47 dei quali solo a Roma.

Si mantengono bassi i contagi nelle altre regioni del Centro: 48 su 1033 tamponi nelle Marche, 25 su 823 tamponi in Abruzzo e appena 9 su 1075 tamponi in Umbria, dove calano ancora gli attualmente positivi e sono ora 351. Al Sud, in Campania sono 31 i nuovi contagiati su 1839 tamponi effettuati, con sette decessi, meglio va la Puglia con 22 nuovi casi su 1520 tamponi e appena 2 decessi. Un solo caso in Calabria e Molise, nessuno per il secondo giorno consecutivo in Basilicata. In Sardegna, solo 2 nuovi casi ma nessun decesso.