Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in tv da varie location. Niente piazza San Giovanni a Roma quest’anno.

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio quest’anno si farà ma in forma diversa diversa a quella a cui siamo stati abituati in tutti questi anni. Non ci sarà l’esibizione dal vivo a piazza San Giovanni a Roma, con la folla radunata sotto al palco. Un evento molto popolare, che ogni anno raduna migliaia di spettatori. L’emergenza Coronavirus non lo consente, ma gli organizzatori non hanno voluto rinunciare al grande concerto per la festa dei lavoratori, che quest’anno avrebbe dovuto festeggiare il trentennale. Ecco come si svolgerà.

Concertone del Primo Maggio in tv

Sarà l’Auditorium Parco della Musica di Roma, e non la storica sede di Piazza San Giovanni, ad ospitare quest’anno gli artisti del tradizionale concerto del Primo Maggio organizzato dai sindacati confederali. Sarà un’esibizione senza pubblico ma trasmessa in diretta tv su Rai 3 e anche su Rai Radio 2. Non solo, accanto all’Auditorium sono previste altre location dove si esibiranno i musicisti, con collegamenti in diretta: la Terrazza Martini e il Museo del 900 a Milano e piazza Maggiore a Bologna. Nemmeno qui non ci sarà il pubblico ad applaudire gli artisti sotto il palco.

Le esibizioni saranno in parte in diretta e in parte registrate. Tutti musicisti suoneranno e canteranno dal vivo, come se avessero il pubblico davanti.

Tra i nomi di punta di questa edizione molto particolare del Concertone del Primo Maggio segnaliamo Vasco Rossi e Gianna Nannini. Parteciperanno anche i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Alex Britti, Francesca Michielin, Lo Stato Sociale. Saliranno sul palco gli artisti emergenti Fulminacci e Leo Gassmann. Parteciperanno anche un quintetto di musicisti classici in rappresentanza dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Niccolò Fabi, Noemi, Paola Turci, Bugo e Nicola Savino, Rocco Papaleo e Tosca, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Fasma, Margherita Vicario.

Questa edizione particolare del concerto del Primo Maggio, ha come titolo “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”.