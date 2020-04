Ciavarro-Incorvaia, Eleonora Giorgi non è d’accordo: la rivelazione

Eleonora Giorgi non sarebbe così felice della storia d’amore del figlio, Paolo Ciavarro, insieme all’influencer Clizia Incorvaia: ecco l’indiscrezione lanciata su Instagram

Arrivano nuove indiscrezioni per quanto riguarda la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’influencer Deianira Marzano ha svelato che la madre del ragazzo, Eleonora Giorgi, non sarebbe così entusiasta di tutto ciò: “Poco fa ho parlato con un amico che era presente nei camerini a una puntata di Live dove c’era la Giorgi. Una persona, in quella occasione, l’ha definita la suocera di Clizia. E a questo punto la Giorgi ha fatto un sorriso e ha detto che per il figlio si aspetta una favola perché spererebbe di non vederlo con una donna con un figlio…”.

Ciavarro-Incorvaia, l’attacco ad Eleonora Giorgi

E così la stessa influencer Marzano ha attaccato il comportamento della Giorgi: “Per quanto Clizia non mi sia particolarmente simpatica trovo veramente squallido che Eleonora Giorgi che ha fatto queste dichiarazioni poi vada in trasmissione a dire tutto il contrario”.

Infine, si è scagliata ancora contro la madre di Paolo Ciavarro: “E’ un’offesa nei confronti di tutte le donne che sono single e hanno dei figli. Il figlio è un valore aggiunto e non è una cosa negativa, se un ragazzo single si mette insieme a una donna con i figli”.