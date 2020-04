Caterina Balivo incinta, la foto fa impazzire i fan

Caterina Balivo è pronta a diventare mamma per la terza volta, e lo dimostra con un post che ha riscosso grande successo sul suo profilo Instagram.

La nuova, dolcissima attesa di Caterina Balivo è ormai ufficiale. La popolarissima conduttrice di “Vieni da me” si appresta a diventare mamma per la terza volta. Dalla diretta interessata non sono arrivate conferme vere e proprie, ma una serie di indizi che sommati – come dice l’antico adagio – fanno una prova.

Leggi anche –> Caterina Balivo in crisi: “Ritorno in tv? Non credo sia il momento”

Leggi anche –> Caterina Balivo | nuovo format sul web | “Sono contentissima”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo scatto intimissimo di Caterina Balivo

A finire sotto i riflettori poco fa è stato un posto pubblicato da Caterina Balivo sul suo profilo Instagram con una foto che ha letteralmente fatto impazzire i tanti fan e followers della conduttrice campana. “Accetto la #challenge di @martycolombari – scrive la nostra a corredo dell’immagine – e supporto anche io @fondazione_rava e il progetto Maternità Covid 19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di maternità di Milano e di altre città”. Ciò detto, Caterina Balivo nomina “le mie cinque amiche mamme preferite: @elenasantarelli @dreamsbymichela @nicolettaromanoff @giusybuscemii @damianaaa”. Quindi l’immancabile coda di tag: “#HappyMemories #SafePregnancy #FondazioneRava #lavitapiùfortedelcovid”. Avanti la prossima…

Leggi anche –> Caterina Balivo, rivelazione sul Coronavirus: “Non dormo con mio marito da 10 giorni”

EDS