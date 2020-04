Barbara D’Urso | c’è qualcuno che dorme a casa sua? | VIDEO

Il gossip imperversa su Barbara D’Urso, con un indizio che lascia presagire la presenza di un potenziale partner nella vita della conduttrice tv Mediaset.

Un alone di mistero circonda Barbara D’Urso. E riguarda la possibile presenza di un partner nella sua casa di Milano. Lei ha affermato nelle settimane scorse di essere sempre chiusa nella sua abitazione quando non è impegnata nella diretta dei suoi programmi.

LEGGI ANCHE –> La D’Urso smaschera il finto infermiere: “Ecco la sua bugia”

Ma in qualcuno dei suoi recenti video postati su Instagram, più di uno ha notato come le riprese fossero effettuate non da uno smartphone o da una camera appositamente piazzata ed avviata per effettuare dei video in automatico. No, ci deve essere qualcuno dietro a quell’apparecchio, perché infatti c’è qualche tremolio sospetto, che molto difficilmente potrebbe accadere in caso di telecamera o telefonino semplicemente appoggiati da qualche parte. C’è chi fa riferimento ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, di rispettivamente 32 e 30 anni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso, c’è un nuovo uomo nella sua vita?

E c’è chi ha parlato magari di un qualche domestico di fiducia al quale Barbara D’Urso si sarebbe rivolta. Poi però non mancano i più maliziosi, convinti invece della presenza di un potenziale partner. Un uomo misterioso che finalmente potrebbe avere fatto breccia nel cuore di lei, che spesso si è lamentata del fatto di essere sola. Lei, che nelle sue trasmissioni tratta spesso di gossip, paradossalmente è bravissima nel non fare trapelare mai alcunché sul proprio conto e sulla sua vita privata. A questo punto non resta che aspettare qualche rivelazione – o qualche passo falso da parte della diretta interessata.