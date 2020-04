Andrea Bocelli e la figlia Virginia: il duetto incanta il web – VIDEO

Il tenore Andrea Bocelli e la figlia Virginia di appena 8 anni si esibiscono insieme in casa durante l’emergenza: il duetto incanta il web.

Nata nel 2012, Virginia è l’ultima figlia di Andrea Bocelli, nata dall’amore tra il cantante e la moglie Veronica Berti. La coppia si è sposata nel 2014, due anni dopo la nascita della piccola. Il cantante si è sposato in una chiesa di Livorno alla presenza di circa 60 invitati.

Leggi anche –> Andrea Bocelli, chi è la moglie Veronica Berti: età e vita privata

Il cantante ha incontrato la donna quando aveva 44 anni e lei solo 21: “Ho conosciuto Veronica 16 anni fa e come accade sempre quando una donna si innamora di un uomo pensavo di aver trovato un angelo: mi vestiva, mi spogliava, al mattino mi portava il caffè”.

Leggi anche –> Andrea Bocelli inedito: “Vi racconto il mio amore per Veronica”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I duetti domestici di Andrea Bocelli e della figlia Virginia

Il loro è un rapporto che si è fortificato nel tempo e così otto anni fa è venuta al mondo la piccola Virginia, ultima arrivata in casa del cantante lirico. La piccola ha due fratelli più grandi Amos e Matteo, nati dal precedente matrimonio del padre con Enrica Cenzatti. Il giorno del matrimonio, fu lei a portare le fedi e a quanto pare la piccola vuole seguire le orme del padre.

Suona il pianoforte molto bene e canta: sono diversi i video che vengono pubblicati sui social in cui la piccola accompagna il papà Andrea nelle esibizioni ‘domestiche’. Il più recente risale a un mese fa e ha incantato tutti: figlia e padre duettano in Ich liebe dich di Beethoven, un omaggio per tutti gli italiani, un gesto di affetto e vicinanza, come ha voluto precisare il noto tenore.