Amici Speciali: Mediaset annuncia il cast al completo – VIDEO

A poche ore dall’annuncio della prima giurata, Mediaset ha pubblicato il cast completo dei partecipanti di Amici Speciali.

L’appuntamento stagionale con il talent più longevo della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, si è concluso qualche settimana fa con la vittoria di Gaia Gozzi. Il successo della giovane cantante era praticamente scontato, vista l’accoglienza datale da pubblico e giuria nel corso delle settimane precedenti. Il programma, però, a differenza del solito è passato in sordina, anche e soprattutto per via della situazione sanitaria che stiamo vivendo.

Leggi anche ->Daniel Cosmic, polemica dell’ex cantante di Amici: bodyshaming alle fan

Per i telespettatori orfani del talent, Mediaset ha pensato di proporre una nuova edizione con alcuni degli ex partecipanti che tornano in competizione. Ieri è stato annunciato il nome della prima giurata, mentre nelle scorse ore è stato condiviso il cast di ballerini e cantanti al completo. Ecco dunque chi parteciperà: Random, Michele Bravi, Javier, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Andreas Muller, The Kolors, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Irama e Alessio Gaudino.