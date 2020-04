Adriana Volpe irriconoscibile senza trucco: fan senza parole | FOTO

Per la prima volta la conduttrice Adriana Volpe si mostra senza trucco e parrucco sui social, in una versione casalinga che piace molto ai fan.

Adesso la quotidianità è casalinga e comoda per tutti, anche per i vip. Oggi molti volti noti dello spettacolo si mostrano mentre cucinano, ci fanno vedere la loro casa e la loro famiglia e, alcuni, si mostrano come non avevano mai fatto prima. Tra loro c’è Adriana Volpe, conduttrice che ha partecipato recentemente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Adriana ha spesso dei look sofisticati e ricercati, mai volgari, ma non è neanche acqua e sapone. Ha deciso di condividere però sul suo profilo Instagram, dove ha quasi 400 mila followers, uno scatto inedito. La conduttrice e showgirl si mostra al naturale, senza trucco. In moltissimi a farle i complimenti per la foto genuina, che ha portato numerosi apprezzamenti per la sua bellezza.

“Siamo belli per quelli che siamo”

Nella didascalia della foto Adriana Volpe condivide un messaggio pieno di positività: “Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi #iosonolamialuce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”. Che altri volti noti dello star system si uniscano nella condivisione di queste foto al naturale?

