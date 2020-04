Veronica Gatto, chi è la cantante e conduttrice tv: carriera e curiosità

Chi è la cantante e conduttrice tv Veronica Gatto: carriera e curiosità, cosa sappiamo di lei, dagli esordi fino al successo televisivo.

Classe 1976, nata a Velletri, mamma romana e papà siciliano, Veronica Gatto inizia a lavorare come hostess e animatrice in villaggi turistici. Intanto, si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università Roma 3.

Leggi anche –> Carolina Benvenga, chi è l’attrice: carriera e curiosità

Nel 2002 si esibisce come cantante presso il locale Smaila’s di Roma. In quel periodo, nasce la collaborazione come cantante con Jerry Calà e con il maestro Guido Lembo. Con loro si esibisce presso il locale Anema e Core di Capri, quindi nel 2004 è finalista del Festival di Castrocaro.

Leggi anche –> Luana Pantaleo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Veronica Gatto, protagonista della tv italiana

Dopo aver lavorato come testimonial in alcuni spot, Veronica Gatto nel 2006 debutta in RAI nel programma Domenica In nella rubrica 30 contro 1 condotta da Massimo Giletti. Nel corso di questa esperienza, intervista alcuni noti personaggi della politica e dello spettacolo italiano. In questo periodo, iniziano a moltiplicarsi le collaborazioni in Rai, ad esempio a Uno Mattina, e nel 2012 conduce Easy Driver, storico programma della RAI su motori e territorio. Per sei anni consecutivi è il volto della trasmissione.

Intanto, fa parte del cast di altra trasmissioni televisive della Rai e nel 2013 è testimonial Telethon su Rai Uno nel programma condotto da Fabrizio Frizzi. Nello stesso tempo, la ritroviamo conduttrice di eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali. Dal 2014 è inviata del programma La vita in diretta su Rai Uno, l’anno dopo è opinionista del programma Torto o Ragione. Nel 2019 è concorrente del programma comic show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino su Rai Due. Nel suo curriculum, anche la partecipazione al film Notte prima degli esami – Oggi diretto da Fausto Brizzi.