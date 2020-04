Uomini e Donne, grave lutto: tristezza e rabbia per l’accaduto

Grave lutto per due ex protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne’: la madre di Salvio Calabretta è deceduta dopo aver contratto il Coronavirus.

In queste settimane, esattamente come tutti gli altri programmi televisivi, anche ‘Uomini e Donne‘ si è dovuto adeguare alle regole di distanziamento sociale previste da decreto ministeriale sul Covid-19. La striscia giornaliera, dunque, si è modificata in una serie di collegamenti con i vari protagonisti. A continuare, però, è solamente il trono over, con Gemma Galgani e Giovanna Abate che accolgono corteggiatori via web.

Nella puntata di oggi, però, probabilmente si darà spazio anche al terribile lutto che ha colpito uno dei protagonisti del trono over. Nelle scorse ore, infatti, è deceduta la madre di Salvio Calabretta, ex cavaliere del trono over. La donna, secondo quanto emerso, era residente di una Rsa e si è ammalata di Coronavirus. Nelle scorse settimane ha lottato in ospedale contro la terribile malattia, ma alla fine si è dovuta arrendere.

Uomini e Donne: Salvio Calabretta in lutto per la morte della madre



A comunicare la triste notizia della scomparsa della donna è stata Luisa Monti, ex Dama che ha conquistato Salvio proprio durante il programma. Nel post pubblicato su Instagram la Monti manifesta tutto il proprio dolore per la scomparsa della suocera ed anche un po’ di rabbia per come sono andate le cose: “Il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette RSA, dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un’ampolla”. A causa della situazione Luisa non ha potuto nemmeno salutare per un’ultima volta la madre del compagno, una cosa che le mette: “Rabbia, tanta rabbia”. A conclusione del post, c’è anche spazio per un ricordo affettuoso nei confronti della vittima: “Non si poteva non amarti”.