Stasera in tv, Report – Giù la maschera: le anticipazioni del 27 aprile

Appuntamento a questa sera, lunedì 27 aprile, con una nuova puntata di Report dal titolo “Giù la maschera”: ecco tutte le anticipazioni

Appuntamento a questa sera, lunedì 27 aprile 2020, con una nuova puntata di Report in prima serata su RaiTre. Sarà intitolata “Giù la maschera” e riguarderà milioni di mascherine in grado di fornire sicurezza agli italiani per l’emergenza Coronavirus. A fine di marzo Consip ha indetto così un bando da quasi 60 milioni di euro: Report ha successivamente scoperto che i certificati di garanzia presentati per ottenere il via libera erano falsi o non validi in vari casi. Le gare d’appalte, inoltre, sono state vinte da aziende che non hanno a che fare con il settore medico. C’è il rischio sempre alto di comprare cose non conforme alle regole: dalla Cina potrebbe arrivare di tutto e su internet circolano offerte improbabili e certificazioni fasulle.

Stasera in tv, Report – Giù la maschera: le curiosità

Durante la puntata di questa sera si metterà il focus sull’acquisto delle mascherine e sui gradi importatori di questi prodotti, divenuti primari per i cittadini per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Un vero e proprio business che è nato improvvisamente dopo l’emergenza di questi lunghi mesi. Questa sera ci saranno novità per quanto riguarda il nuovo commercio nato in Italia e nel resto d’Europa. Appuntamento a questa sera, lunedì 27 aprile, con una nuova puntata di Report.