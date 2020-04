Stasera in tv – Così è la vita: trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile, con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Così è la vita: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento a questa sera, lunedì 27 aprile, con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Così è la vita” in onda su Italia Uno. La storia parla di un ladro Bancomat, interpretato da Aldo, che durante il suo trasferimento in tribunale dalla prigione, riesce a prendere in ostaggio il poliziotto (Giacomo) che lo sta accompagnando. Per una serie di strani motivi in auto si ritroverà anche Giovanni, che di professione fa il venditore di giocattoli. Sarà una fuga davvero incredibile con i “due” ostaggi insieme al ladro Bancomat: l’arrivo della misteriosa Clara cambierà le sorti della storia avvincente.

Stasera in tv – Così è la vita, il cast

Oltre ai tre Aldo, Giovanni e Giacomo, nel film del 1998 troviamo anche la partecipazione di Marina Massironi, Antonio Catania e Francesco Pannofino nel ruolo del cognato di Giacomo. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 aprile, in prima serata su Italia Uno. La regia sarà insieme a Massimo Venier.