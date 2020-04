Il signore degli anelli, chi è Elijah Wood e che fine ha fatto oggi

Elijah Wood è conosciuto da tutti come ‘Frodo’, il protagonista della trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson. Vediamo cos’altro ha fatto l’attore.

Elijah Wood è un attore americano, classe 1981, noto per la sua interpretazione dell’hobbit Frodo della trilogia diretta da Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, che andrà in onda con il primo episodio questa sera su Canale5.

Elijah è sempre stato appassionato alla recitazione. Ad 8 anni ha interpretato un piccolo ruolo in Ritorno al futuro – Parte II. Negli anni 90 si è affermato come uno dei migliori attori bambini, vincendo lo Young Artist Award per il film Il grande volo con Joseph Mazzello. E’ stato protagonista insieme a Mel Gibson del film Amore per sempre (1992) e, l’anno successivo, è al fianco di Macaulay Culkin in L’innocenza del diavolo. La svolta è arrivata però con il ruolo di Frodo Baggins nella trilogia di Peter Jackson, Il signore degli anelli. Nel 2011 ha preso parte alla sitcom Wilfred e, l’anno successivo, torna nei panni di Frodo nel primo capitolo della saga prequel Lo Hobbit.

Elijah Wood oggi

Oggi Elijah Wood fa poca vita mondana e preferisce mantenere un profilo basso, pur continuando a lavorare sia nel cinema, che nella televisione e come doppiatore. E’ fidanzato dal 2018 con Mette-Marie Kongsved, una regista danese. Tra i suoi ultimi ruoli lo troviamo nel 2017 nel film I Don’t Feel at Home in This World Anymore nei panni di Tony ed è Todd Brotzman nella serie tv Dirk Gently – Agenzia di investigazione olistica.

