Roberta Ragusa, corpo nel tombino: ecco perché Antonio Logli non dirà mai dove si trova il cadavere di sua moglie. Ne parla la nota criminologa Roberta Bruzzone sul settimanale Giallo.

Qualche giorno fa era emersa la notizia che il corpo di Roberta Ragusa potesse essere stato nascosto da Antonio Logli in un tombino. Molto scettica su questa ipotesi appare la criminologa Roberta Bruzzone.

Antonio Logli non confesserà mai dove si trova Roberta Ragusa, ecco perché

La Bruzzone spiega il motivo per il quale secondo lei Antonio Logli, condannato in via definitiva per omicidio e distruzione di cadavere, non dirà mai la verità sull’accaduto né tanto meno cosa ne ha fatto di quel corpo: “Non credo che il carcere possa cambiare quest’uomo nel profondo e ritengo improbabile che possa arrivare un giorno a confessare quanto ha commesso e consentire così il ritrovamento dei resti del corpo di Roberta”.

L’intercettazione di Antonio Logli che ha riacceso le speranze di ritrovare il corpo

L’intercettazione di cui tanto si parla riguarda una telefonata dell’uomo a Sara Calzolaio, sua amante all’epoca ed attualmente sua compagna. Il settimanale Giallo ha svelato quando un carabiniere si era presentato a casa chiedendo se avessero dei tombini di scarico dei gabinetti: “Sì, glieli ho fatti vedere. Li aprì, guardò dentro e mi disse: ‘Cosa c’è lì dentro?’”. Poi la risposta dello stesso Logli: “C’è l’acqua. Ma se vuoi guarda dentro, chiama la botte della gea, vuotali pian piano se pensi che possa essere. Perché da quel che ho capito pensavano che io avessi messo mia moglie nel tombino e invece no, ha levato i tappi…ha appurato che c’era l’acqua e li ha rinchiusi”.