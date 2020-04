Un giovane poliziotto ucciso mentre tenta di fare il proprio dovere. Il dramma avvenuto nel corso di una concitata azione assieme ad un collega.

Da Napoli arriva la notizia di un poliziotto ucciso nel tentativo di impedire un furto in banca. L’uomo aveva 37 anni ed era intervenuto assieme ad un collega per cercare di fermare dei malviventi.

Si tratterebbe di due individui di origine Rom, in base a quanto si apprende. Il delitto si è verificato presso Calata Capodichino, con i due agenti facenti parte del commissariato di Secondigliano, intervenuti per cercare di bloccare la fuga dei malviventi in auto. Quest’ultimi hanno travolto la loro volante cercando di forzare un blocco improvvisato. Alla fine i rapinatori sono stati catturati, circa due ore dopo l’avvenuta rapina. A seguito dell’incidente sono poi stati portati in ospedale, rispettivamente al Cardarelli ed all’Ospedale del Mare, dove risultano attualmente piantonati. Si indaga per cercare di rintracciare eventuali complici che possano avere preso parte al colpo. Il poliziotto si chiamava Pasquale Apicella ed era padre di due bimbi piccoli.

Poliziotto ucciso, è successo in strada dopo una rapina in banca

Tanti messaggi di cordoglio giungono da parte della Polizia di Napoli e degli altri esponenti delle autorità. Tra i quali anche il Ministero della Difesa, che ha rilasciato una nota del sottosegretario Angelo Tofalo. Il delitto ha avuto luogo in via Abate Minichini, dove sorge una filiale della banca francese Credit Agricole. Il collega del poliziotto ucciso risulta ferito ma non è in gravi condizioni.

