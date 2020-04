Orlando Bloom: crisi con Katy Perry, “colpa del Coronavirus” – VIDEO

L’attore Orlando Bloom sarebbe in crisi di coppia con Katy Perry, “colpa del Coronavirus”, la nota cantante aspetta un figlio.

Nonostante l’eccellente notizia della gravidanza della cantante, la verità è che Katy Perry e Orlando Bloom non stanno vivendo un buon momento sentimentale. Secondo la rivista People, gli amici intimi della coppia hanno rivelato che il periodo di quarantena li ha provati e che non vivono bene insieme sotto lo stesso tetto.

“Considerando tutto ciò che sta accadendo con la pandemia di coronavirus, sono instabili”, hanno chiarito alcuni conoscenti della coppia, che poi hanno confermato le versioni che stavano circolando di una crisi.

Katy Perry e Orlando Bloom sono davvero in crisi?

Una fonte vicina alla coppia ha aggiunto: “Questo è molto stressante per loro e per tutti, ma trascorrono anche tutto il giorno insieme e non ci sono abituati, hanno sempre lavorato meglio con carriere separate e non essendo i loro impegni sovrapposti uno sopra l’altro su base giornaliera”. D’altro canto, Katy Perry è molto nervosa per vivere la gravidanza in questo contesto.

“Ha preoccupazioni, è una mamma per la prima volta e ora tutto è così incerto, ma sono entrambi molto eccitati”, hanno riferito persone vicine alla coppia. Dunque, stando a chi li conosce bene, se di crisi si può parlare a quanto pare dovrebbe essere passeggera. Quel che è certo è che anche una collaudata coppia dello showbiz come quella composta dall’attore e dalla cantante deve fare i conti coi traumi derivanti dall’emergenza Coronavirus.