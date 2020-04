Gianluca Impastato, chi è il comico: carriera e curiosità

Chi è il comico Gianluca Impastato: carriera e curiosità, cosa sapere su di lui, esordi e le sue interpretazioni più riuscite.

Classe 1971, oggi a tutti gli effetti tra i protagonisti della comicità in Italia, Gianluca Impastato ha mosso i suoi primi seri passi in questo mondo con I Turbolenti, di cui fa parte dalla fondazione nel 1998.

Con loro, in questi anni, ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel 2002. Dal 2003 il gruppo partecipa alla trasmissione Colorado su Italia 1.

Cosa sapere sul comico Gianluca Impastato

Nello stesso programma, si fa notare anche per altri personaggi, come l’enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Personaggi che gli portano molta fortuna e che lo fanno conoscere al grande pubblico. Nel 2017 il comico partecipa anche alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. L’anno successivo diventa volto di LeoVegas, che si occupa di gambling e dei giochi da casinò online. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Al noto comico protagonista della comicità sin dagli inizi degli anni Ottanta, Gianluca Impastato è molto legato. In un’intervista, ha spiegato infatti di essere grato a lui, Renato Converso e Gianni Astone. Con Abatantuono entra a far parte del cast di Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me, suo esordio cinematografico. Ha poi partecipato in seguito alla pellicola Bar Sport. Ha esordito a Telenova, poi è passato a Happy Channel, prima di approdare a Mediaset. Inoltre, ha partecipato a programmi su Disney Channel, Comedy Central e Raidue. Protagonista di diversi spettacoli teatrali, ha pubblicato 2 libri ispirati ai suoi personaggi.