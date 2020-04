Signore degli Anelli, il finale era diverso e brutale: ecco la verità

Il regista Peter Jackson ha rivelato in una recente intervista quale sarebbe stato il finale originariamente pensato per il terzo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli.

Il Signore degli Anelli è una saga amata da molti, che vedrà anche la realizzazione di una serie tv per Amazon Prime Video, attualmente ferma a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Mentre si attende, arrivano nuovi dettagli che faranno piacere ai fan riguardo il finale della trilogia raccontato in Il ritorno del re.

In molti ricorderanno le scene finali de Il ritorno del re, dove si vedono Frodo, Sam e Gollum arrivare sul Monte Fato. Frodo indossa l’anello e Gollum per rubarglielo gli morde il dito. Nell’ultima lotta i due cadono dal precipizio, ma mentre Gollum finisce nella lava con l’anello, Frodo si aggrappa a una sporgenza e Sam lo aiuta a salvarsi. Sconfitto Sauron, Frodo e Sam vengono raccolti da alcune aquile giganti che li portano lontani da Mordor. Il regista Peter Jackson ha rivelato, però, che inizialmente il finale del film sarebbe dovuto essere molto diverso. “Quando abbiamo girato la scena, Gollum mordeva il dito di Frodo e Frodo spingeva Gollum dalla sporgenza nella lava sottostante. Si trattava di un omicidio vero e proprio ma eravamo tutti d’accordo, all’epoca sentivamo che volevamo che Frodo uccidesse Gollum. Però questa scelta non faceva parte della visione di Tolkien, lui voleva che i suoi personaggi fossero degli eroi”.

Il finale alternativo de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re

Peter Jackson ha spiegato perché non hanno seguito alla lettere le parole del libro: “Abbiamo pensato che il pubblico che non ha letto il libero si sarebbe sentito deluso e avrebbe giudicato male Frodo per essersi seduto lì a guardare mentre l’anello veniva accidentalmente distrutto. Non volevamo che Frodo ne uscisse male da quella scena”. Il regista ha quindi chiesto a Elijah Wood si far sembrare il suo personaggio ‘ambiguo’, in modo tale da non far comprendere apertamente cosa avrebbe fatto Frodo se avesse avuto l’anello.

