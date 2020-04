Una ragazza ha organizzato una festa nonostante la quarantena, per festeggiare i suoi 18 anni. E chiaramente ogni regola anti-contagio viene trasgredita.

Ancora una volta emerge un comportamento da completi irresponsabili nel bel mezzo della quarantena. Le forze dell’ordine sono venute a conoscenza di una festa di 18 anni che una famiglia ha organizzato per una ragazza.

Festa che ha avuto luogo in una villa a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Il party prevedeva giochi in giardino, un lauto banchetto ed amenità varie. Ma come tutta Italia e tutto il mondo sanno, gli assembramenti sono assolutamente vietati, in quanto creano le condizioni relative ad un altissimo rischio di veicolare il Covid-19. La ragazza, noncurante delle ristrettezze e dei divieti che bisogna necessariamente rispettare, ha invitato una dozzina di amici per festeggiare insieme. Il tutto rigorosamente senza mascherina e senza guanti protettivi.

Festa quarantena, ennesimo assurdo episodio di irresponsabilità

E certamente anche la misura di distanziamento sociale con il metro da tenere da un individuo all’altro non sarà stata rispettata. Da quanto si apprende, la festa in piena quarantena avrebbe dovuto contare diversi altri invitati. Quelli che alla fine vi hanno preso parte, hanno postato le foto realizzate sui social network, per far vedere agli assenti cosa si fossero persi. Ma è stato proprio questo a tradire i trasgressori delle norme anti-Coronavirus. Le forze dell’ordine hanno preso visione del materiale e hanno aperto una relativa indagine. In queste ore le autorità stanno rintracciando tutti i presenti. I quali verranno colpiti con le giuste e lecite sanzioni previste in questo caso, ovvero una denuncia e delle multe molto salate. Purtroppo è solo l’ennesimo di tanti assurdi, scriteriati comportamenti.

