Coronavirus, in Lombardia 1.000 ricoveri in meno, ma la sorpresa è Milano

Sono solo 79 i nuovi soggetti positivi al Coronavirus registrati a Milano città (totale 7.867): la svolta tanto attesa sembra essere finalmente arrivata.

Ancora buone notizie dalla Lombardia. In quella che è sicuramente la regione più provata dal Coronavirus sono ben 956 in meno rispetto a ieri i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva, mentre calano di 26 unità le persone attualmente in rianimazione. Questi i dati resi noti dai vertici della Regione Lombardia durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza sanitaria (ma ormai soprattutto economica e sociale).

Gli ultimi dati dalla regione più colpita dal Coronavirus

Nel dettaglio, nella Regione Lombardia i decessi salgono a 13.449, 124 in più rispetto a ieri, mentre il totale dei positivi è di 73.479, con un aumento di 590 unità, ma i tamponi effettuati sono stati solo 5.053 (12.642 quelli invece effettuati ieri).

Particolarmente significativo il dato dei nuovi positivi registrati a Milano città, solo 79 (totale 7.867), mentre comprendendo anche la provincia l’aumento è di 188 persone per un totale di 18.559. Per quanto riguarda le altre provincia, si riscontrano aumenti contenuti anche a Bergamo, +37 e a Brescia, +35. Numeri più alti invece a Pavia +85, a Lecco +53 e a Como +51. Anche in questo caso il dato può risentire del numero di tamponi effettuati, 5.053, meno della metà di quelli eseguiti ieri (10.857).

EDS