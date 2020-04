Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 27 aprile – VIDEO

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 27 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prevista per le 18.00 la conferenza stampa della Protezione Civile, che si tiene due volte a settimana. Nella giornata di ieri si è registrato il dato positivo delle vittime: sono state 260, un numero così basso non si registrava da metà marzo.

I casi accertati sono ormai 200mila e la metà di questi risulta attualmente positiva. Oltre l’80% è ormai in isolamento domiciliare e appena il 2% in terapia intensiva. Dati dunque che mostrano un progressivo miglioramento.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 27 aprile

Alcune Regioni sembrano in queste ore mostrare un deciso rallentamento: tra quelle che si trovano in una situazione intermedia rispetto alle più colpite, vale a dire Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, c’è il Friuli Venezia Giulia, con 60 nuovi casi e sette decessi. Ancora alti i contagi nel Lazio, dove si registra un nuovo focolaio in una clinica di Anzio: 83 in tutto i casi, 37 dei quali a Roma. In Toscana, sono 32 i nuovi casi su 2434 tamponi effettuati, ovvero l’1,3% dei tamponi effettuati è risultato positivo.

Nelle Marche, sono stati effettuati 510 test e sono solo 16 i positivi, ovvero il 3% dei campioni. Appena 2 i casi in Umbria su 237 tamponi e gli attuali positivi sono 371. 15 i nuovi casi in Abruzzo, poco più del 2% di tutti i test effettuati nelle ultime 24 ore. Spostandoci al Sud, in Puglia ci sono solo 10 nuovi positivi su un totale di 984 tamponi effettuati, vale a dire uno ogni 10 tamponi. Nessun nuovo contagio infine in Molise, dove gli attualmente positivi sono esattamente 200.