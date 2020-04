Coronavirus, Brusaferro: “Prima del vaccino difficili contatti”

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, sul Coronavirus lancia l’ennesimo avvertimento: “Prima del vaccino difficili contatti”.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla Protezione civile ha ribadito oggi pomeriggio quello che è ormai un ‘mantra’: “Prima del vaccino sarà difficile a tornare ai contatti stretti (tra persone), ormai ci dobbiamo abituare a questa prospettiva”.

Leggi anche –> Test sierologici Coronavirus Italia: chi farà parte del campione

Ha quindi chiarito sulla possibilità di contagi fuori controllo: “E’ lo scenario che nessuno vuole immaginare, al momento non abbiamo elementi per pensare a uno scenario simile, ma non si può escludere del tutto”.

Leggi anche –> Governo Coronavirus: “Congiunti sono anche fidanzati e affini” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le parole di Brusaferro sul Coronavirus in Conferenza Stampa

Anche questo aspetto è stato trattato in questi giorni e anche ieri nella conferenza stampa di Giuseppe Conte: “Ci aspettiamo dei casi, possono accadere in comunità ristrette e si dovrà intervenire tempestivamente, oppure in contesti familiari. Se invece si verifica una diffusione incontrollata, con un numero di casi di cui non riesci a ricostruire la catena, questo è lo scenario più preoccupante”.

Brusafetto ha quindi toccato un ultimo importante aspetto: “Le persone anziane sono quelle più a rischio, bisogna essere molto cauti nel fare queste visite”. Dunque, l’invito è a usare estrema cautela se si decide di fare visita a persone in età avanzata, soprattutto chi, per motivi professionali, “ha contatti stretti con altre persone”.