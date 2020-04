La fine della quarantena non significa affatto la fine dell’emergenza: finché non arriverà il vaccino – avverte Bill Gates – non potremo riprendere la vita pre-Coronavirus.

Bando alle facile euforie. La quarantena imposta del Coronavirus si avvierà pure a una conclusione, ma senza un vaccino – che non arriverà prima di un anno e mezzo – saremo costretti a una vita diversa rispetto a prima dell’emergenza sanitaria. A ricordarlo è Bill Gates, l’unico personaggio pubblico che in questi anni aveva provato invano ad avvertire del rischio pandemico.

Le previsioni di Bill Gates

Nei giorni scorsi Bill Gates ha scritto e parlato a lungo con giornali e televisioni di entrambe le sponde dell’Atlantico, annunciando tra l’altro che finanzierà la ricerca sul vaccino. A molti però è sfuggito cosa ha scritto sull’Economist, sul Washington Post e sul suo sito: “Molti sperano che tra qualche settimana le cose torneranno a com’erano a dicembre. Purtroppo non sarà così”.

Il padre di Microsoft è convinto che l’umanità sconfiggerà il virus, “ma soltanto quando la maggioranza della popolazione sarà vaccinata. Fino ad allora la vita non tornerà alla normalità”. E la sua speranza è che la produzione del vaccino inizi “entro la seconda metà del 2021”. Un’ipotesi comunque molto ottimistica, anzi da record, perché di norma ci vorrebbe molto più tempo (anche 4- anni).

Il punto è che a tutt’oggi non abbiamo idea di quando arriverà il vaccino – e a dire il vero non sappiamo nemmeno se arriverà. L’unica cosa certa, ahinoi, è che il ritorno alla vita precedente il Coronavirus è per ora solo un miraggio.

