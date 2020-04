Belen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo figlio? Ecco la verità

Dopo il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino i rumors su un’altra “dolce attesa” sono andati e venuti in più occasioni, ma il pancino di lei non è mai cresciuto…

Sì, no, forse. Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riavvicinati, la cronaca rosa ha annunciato a più riprese una presunta nuova gravidanza dell’avvenente showgirl argentina. Oggi volta, però, è stata smentita dai fatti. Proviamo a vedere come stanno realmente le cose.

La gravidanza di Belen tra annunci e smentite

Nonostante il falsi allarmi dei mesi scorsi, c’è ancora chi continua a lanciare indiscrezioni e rumors su una possibile dolce attesa di Belen. Pochi giorni fa, in particolare, la madre dell’argentina, Veronica, ha postato una foto della figlia facendo un fotomontaggio in cui Belen al posto della pancia aveva un uovo di Pasqua, e qualcuno ha subito chiosato: “Eccola la prova: è incinta”. Salvo poi essere smentito dalle dirette interessate.

La realtà, però, è che la Nostra non è incinta. Vero è che non ha mai nascosto che un secondo figlio con il danzatore napoletano è nei suoi piani, ma tra dire e fare… Stefano De Martino, d’altro canto, non scalpita. “Sì, un altro bebè sarebbe ben accetto”, ha detto, ma ciò non significa necessariamente che nei suoi piani ci sia un fratellino o una sorellina per Santiago.

In casa Rodriguez, a dire il vero, i gossip sulla gravidanza inseguono anche la sorella di Belen, Cecilia, dolce metà dello statuario Ignazio Moser, che proprio di recente ha ribadito di essere pronta per la maternità. Pure nel suo caso, però, le indiscrezioni sono del tutto infondate (almeno per ora).

