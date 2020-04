Le forze dell’ordine indagano sul tremendo assassinio di due bambini uccisi in maniera efferata. Le due vittime avevano soltanto qualche anno di vita.

Da Londra arriva l’orribile notizia che riguarda due bambini uccisi. Le piccole vittime avevano appena uno e 3 anni di vita rispettivamente. Si tratta di una femminuccia e di un maschietto.

Il delitto è avvenuto all’interno di una abitazione situata ad Ilford, un sobborgo nell’area nordoccidentale della capitale inglese. La polizia ha fermato un uomo di 40 anni, che ha rimediato delle ferite di arma da taglio. Le sue condizioni sono sconosciute ed attualmente questo individuo risulta ricoverato in ospedale. È lui il principale sospettato di questo orrendo caso con i due bambini uccisi. Gli investigatori non starebbero cercando nessun altro per quanto accaduto.

Bambini uccisi, fermato un uomo di 40 anni: un coltello l’arma del delitto

Le forze dell’ordine hanno ricevuto una telefonata alle 17:30 locali di domenica 26 aprile 2020, le 18:30 in Italia. La bambina è stata trovata già morta, il piccolo è invece spirato una volta giunto in ospedale. Si ritiene che l’uomo ed i bimbi si conoscessero, per ora non si conosce altro però sul loro grado di relazione. A raggiungere il posto tre squadre di ambulanze, due automediche oltre alle autorità. La polizia londinese ha rivolto un appello a tutti coloro eventualmente in possesso di informazioni utili per fornire elementi importanti a fare chiarezza su questo caso.

