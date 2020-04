La ‘coppia’ Armando Incarnato Jeannette Rojas sembra stia trascorrendo la quarantena insieme. Secondo i fans, in realtà i due stanno ancora insieme.

A quanto pare il bell’Armando Incarnato pare stia vivendo una quarantena particolare. Lui, come ben sanno gli affezionatissimi di ‘Uomini e Donne’, in passato ha ricoperto il ruolo di cavaliere del Trono Over.

Dalle sue storie pubblicate su Instagram, sembra proprio che accanto a lui ci sia Jeannette Rojas. Lei è la sua ex fidanzata che spesse volte in passato lo ha fatto finire tra il fuoco incrociato dei fans e degli ammiratori. Il motivo? In molti pensano che Armando Incarnato abbia spesso continuato a vedere Jeannette di nascosto, anche durante la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’. Che ormai rappresenta il passato, come detto. Incarnato se ne sta tranquillo a casa sua a Napoli e si gode la piscina ed il sole di primavera.

Armando Incarnato Jeannette Rojas, lui cancella i post su Instagram

E non sarebbe da solo. Pur non svelando niente in merito, alla fine in diversi hanno intuito che Jeannette Rojas starebbe in pratica convivendo con lui durante la quarantena in corso. Infatti anche lei pubblica spesso delle storie e delle foto su Instagram. E le locations dei due coincidono con una grande somiglianza. Sembrano proprio gli stessi posti, la stessa casa. Anche i dettagli fanno la differenza. Nei post di tutti e due si notano lo stesso tavolo e scorci di quello che sembra essere lo stesso giardino. Ma Incarnato da par suo ha cancellato parecchi dei contenuti resi pubblici di recente. Quasi come se non volesse far sapere a nessuno di questa sua vicinanza con Jeannette.