Annalisa Bruchi, chi è il marito Mario Valducci: età, carriera, vita privata

Mario Valducci è un politico e imprenditore italiano con una lunga carriera alle spalle. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Politico di lungo corso e imprenditore di successo, Mario Valducci si è occupato a lungo di trasporti e codice della strada, impegnandosi però anche su molti altri fronti. Conosciamolo più da vicino.

Leggo anche –> Annalisa Bruchi, chi è: età, carriera e vita privata della conduttrice italiana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Mario Valducci

Mario Valducci è nato a Milano il 23 marzo 1959. Nel 1979 si è diplomato presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta del capoluogo lombardo e nel 1984 si è laureato in Economia aziendale e Marketing all’Università Bocconi, per poi dedicarsi alla professione di commercialista. Ha lavorato dal 1983 al 1987 come revisore contabile in Price Waterhouse Cooper e dal 1987 al dicembre 1990 in Fininvest, fino a ricoprire l’incarico di direttore revisione interna operativa per il gruppo. Poi, dal dicembre 1990 al settembre 1993, Mario Valducci è stato direttore Merger & Acquisition e Franchising di Standa. E nel settembre del 1993 ha fondato, con Gianni Pilo, la Diakron Spa, società specializzata in sondaggi e marketing politico.

Nel 1994, e per la precisione il 18 gennaio, Mario Valducci è stato tra i protagonisti della fondazione di Forza Italia. Nelle liste “azzurre” è entrato come deputato nella XII legislatura (1994) ed è poi stato confermato in quelle successive (XIII, XIV, XV, XVI), sempre in Lombardia I, assumendo l’incarico di presidente di diverse importanti Commissioni. Nel luglio 2013 è stato nominato componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Nel frattempo Marcio Valducci si è dedicato anche all’insegnamento: nel 2002 è stato professore a contratto di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario presso la LUISS Guido Carli di Roma, mente nell’anno accademico 2004/2005 è stato professore a contratto di ragioneria generale applicata presso l’Università degli studi di Cassino. Last but not least, per quanto riguarda la vita privata, come detto, è sposato con la giornalista Rai Annalisa Bruchi.

EDS