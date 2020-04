Vittorio Feltri, chi è la figlia Saba Feltri: età, carriera, vita privata. E’ una dei quattro figli del giornalista. Ecco tutto ciò che si conosce sul suo conto.





Saba è la prima figlia di Vittorio Feltri, assieme alla sua gemella Laura. Il padre si è preso cura di loro fin da subito, essendo prematuramente venuta a mancare la loro madre e moglie del giornalista, ovvero Maria Luisa.

Leggi anche –> Feltri, chi era la moglie Maria Luisa morta giovanissima di parto

e anche –>Mattia Feltri, chi è: età, vita privata, carriera del giornalista figlio di Vittorio

Leggi anche –> Chi è Vittorio Feltri: età, carriera e vita privata del direttore di Libero

Vittorio Feltri, chi è la figlia Saba Feltri: vita privata e carriera

Nata nel 1967, assieme alla sorella gemella Laura, Saba è, insieme alla sorella, la prima figlia di Feltri. Il giornalista si è trovato solo ad occuparsi delle sue bambine quando era ancora molto giovane, all’età di 24 anni. Questo dopo aver perso prematuramente la madre delle piccole, la sua prima moglie, Maria Luisa, morta solo dopo pochi mesi dal parto. Il nome particolare di Saba le è stato dato proprio in onore dello scrittore Umberto Saba.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vittorio Feltri ha poi avuto una seconda moglie, Enoe Bonfanti. Dopo il loro matrimonio sono nati altri due figli. Quindi Saba e Laura hanno altri due fratellastri, ovvero Mattia e Fiorenza.

Saba ha frequentato le scuole private, esattamente come i suoi fratelli, e professionalmente lavora in Telecom, mentre la sorella gemella Laura gestisce un’agenzia immobiliare. Mattia lavora invece a La Stampa e Fiorenza gestisce una farmacia a Milano. Saba ha inoltre una figlia di nome Marta che suona il pianoforte, esattamente come suo nonno e che ha frequentato all’università Lettere con indirizzo Comunicazione multimediale e marketing.