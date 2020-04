Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: età, vita e carriera

Conosciamo meglio la storia di Giovanni Soldati: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del compagno di Stefania Sandrelli

Giovanni Soldati nasce il primo giugno 1953 a Roma. Figlio dello scrittore e regista Mario Soldati e di Giuliana Kellermann. Studia all’Università di Cambridge ed inizia a lavorare come aiuta-regista dei celebri Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass. Nel 1984 arriva il suo debutto come regista per quanto riguarda la miniserie televisiva I racconti del maresciallo con Arnoldo Foà. Poi arrivano altri due film L’attenzione e La sposa americana con la Sandrelli protagonista. Si è dedicato alla regia come Vite a termine (1995), Mia per sempre (1998) e Il bello delle donne (2001).

Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: vita privata

La stessa Sandrelli ai microfoni di “Vieni da me” ha svelato il suo rapporto con Giovanni Soldati: “Mi sono consolata perché ho capito che Giovanni Soldati è più idoneo con i figli degli altri. È stato bravissimo con i miei ma… io mi sento un pochino anche la sua mamma. Un genitore deve cercare di non perdere la parte infantile. Giovanni è una bella persona, ha dedicato tutta la vita a me e gliene sono molto grata. Abbiamo una grande confidenza, forse la cosa più importante”.