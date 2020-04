Stasera in tv serie Rai – L’Allieva stagione 2: trama episodi in onda oggi

Stasera in tv serie Rai – L’Allieva stagione 2: trama episodi in...

Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva, con la seconda stagione e i due primi episodi: tutti i dettagli sulla fiction in onda oggi, 26 Aprile

La giovane laureanda in medicina è cresciuta e in questa seconda stagione avremo modo di osservare un’Alice più consapevole di se stessa. Questo darà ancora più filo da torcere ai suoi amori, costretti a venire allo scoperto per poterla conquistare. La serie in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.25, con due nuovi episodi, il terzo e il quarto.

Scopriamo insieme cosa le anticipazioni sulla stagione 2 e la trama dei due episodi di questa sera in tv.

L’Allieva 2 Alice Allevi è cresciuta in questa seconda stagione e con lei anche la serie televisiva che la vede protagonista. Noteremo come i personaggi principali abbiano preso maggiore spessore, esattamente come il giallo crime e il rosa degli amori che ruotano attorno alla specializzanda si amalgameranno meglio, pur mantenendosi nella propria intrigante complessità. Episodio 3 – Una lunga estate crudele Le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale portano Alice a intuire il motivo della contrapposizione tra Einardi e Conforti. Una battaglia che in parte la riguarda, ma che in realtà ha origini molto più profonde. Il caso finisce per coinvolgere anche la coinquilina di Alice, Cordelia, appartenente alla compagnia teatrale diretta dalla regista attaccata. Fra le righe del quasi delitto Alice riesce a leggere il reale movente dell’omicidio, scagionando dalle accuse la sua amica. Episodio 4 – Controvento Una donna viene ritrovata senza vita, legata su una barca a vela. La giovane era una escort, ingaggiata per un addio al nubilato. Claudio propone ad Alice di ufficializzare la loro relazione, ma solamente a patto che lei lasci l’Istituto. Il ricatto non piacerà all’allieva, tanto che la porterà a cambiare atteggiamento. Durante le indagini, il pm Einardi darà un bacio ad Alice.