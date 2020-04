Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 26 Aprile

Che Tempo Che Fa torna stasera in televisione con esperti, artisti e politici che ci terranno aggiornati sull’emergenza Coronavirus: gli ospiti di oggi

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona. Scopriamolo insieme chi sono gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e non solo

Pur essendo una puntata ricca di ospiti, quella di oggi sarà più sottotono al livello di numeri rispetto a come Che Tempo Che Fa ci ha da sempre abituato. Dopotutto un’emergenza sanitaria ed economica come questa non poteva non finire per incidere anche sul patinato universo televisivo. Anche con qualche ospite in meno rispetto al solito, però, Che Tempo Che Fa sarà ingrano di portare una buona qualità d’informazione e storie che valgono sempre e comunque la pensa di essere raccontate.

Fra gli esponenti politici avranno modo di esprimersi il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova e il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora. Inoltre, interverrà il famoso architetto Renzo Piano che, a seguito del tragico crollo del 14 agosto 2018 del Ponte Morandi si è offerto di ideare gratuitamente il progetto di un nuovo ponte per Genova.

Ospiti di oggi:

