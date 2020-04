Renzo Piano, chi è la figlia Lia Piano: età, foto, carriera e vita privata

Lia Piano è la terzogenita del famoso architetto Renzo Piano e di Magda Arduino. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lia Piano è nata a Genova nel 1972, terza di quattro fratelli (dopo Carlo e Matteo e prima di Giorgio) e figlia del famoso architetto Renzo Piano e di Magda Arduino. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Renzo Piano, chi è: vita privata e carriera dell’architetto italiano

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Lia Piano

Laureata in lettere, dal 2004 Lia Piano si occupa della Fondazione Renzo Piano appena fuori Genova, a Punta Nava. Oggi vive e lavora tra Parigi e Genova, ma è spesso in giro per il mondo. In attesa di mettere radici in un posto solo, ha scritto il suo primo libro, “Planimetria di una famiglia felice” (Milano, Bompiani, 2019).

“Sì, un po’ sono la cocca di papà – ha ammesso Lia Piano in un’intervista concessa nel 2017 al Corriere della Sera -: del resto sono l’unica femmina e a lungo sono stata la più piccola. Questo mi ha agevolato parecchio, per esempio quando ne combinavamo una delle nostre. La mente era Carlo: un anno decise che dovevamo tosare i nostri tre pastori tedeschi; a quei poveri cani, ormai azzurrini, dovemmo mettere la protezione solare per tutta l’estate. Neanche allora papà ci punì, non è nel suo stile”.

Il progetto del padre a cui è più affezionata è il Centre Pompidou. “Per la sua storia – ha spiegato -: c’è dentro un’epoca così folle… Non è il più bello, ma è quello a cui sono più legata. Ho comprato casa a Parigi e se mi affaccio da una finestra lo vedo: quella è la finestra di Edipo”.

EDS