Una madre è scomparsa dopo aver accompagnato sua figlia a scuola. A distanza di tre anni la Polizia ancora non ha scoperto cosa le è successo.

Renata Antczak, una madre di Hull, è scomparsa il 25 aprile 2017 dopo aver accompagnato la sua figlia più piccola a scuola. Dopo mesi di ricerche, appelli e investigazioni, la Polizia si è trovata a un punto morto. Della donna non c’è stata più alcuna traccia e si ritiene molto probabile che sia morta, anche se il corpo non è mai stato trovato.

La Polizia ha ammesso che, ad oggi, non ci sono nuove piste, ma c’è ancora il desiderio di scoprire cos’è accaduto. “Sono passati tre anni da quando Renata Antczak è scomparsa da Hull dopo aver accompagnato sua figlia a scuola martedì 25 aprile 2017. Da allora, i nostri uomini hanno lavorato per cercare di dare senso a cosa sia successo e questa rimane un’investigazione aperta. Tristemente, non abbiamo nuove informazione dall’ultimo anniversario della sua scomparsa e invito chiunque sappia qualcosa di farsi avanti“, così ha detto l’ispettore capo Tony Cockerill. Le figlie di Renata non l’hanno più sentita da quando è scomparsa e lo stesso vale per chiunque la conosceva. Gli investigatori hanno esteso le ricerche anche alla Polonia, nazione nativa della donna.

Le indagini non si fermano per Renata Antczak

Il caso è stato inizialmente trattato come una scomparsa, ma presto è diventata un’investigazione per omicidio, una delle più grandi indagini con la quale la Polizia di Hull ha avuto a che fare negli ultimi 20 anni. La donna è stata dichiarata scomparsa la sera stessa del 25 aprile 2017 dal marito dentista Majid Mustafa. Neanche la madre della donna, Stanislawa Antczak, ha avuto notizie della figlia in oltre tre anni.

