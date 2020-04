Luca Richeldi chi è: età, carriera e vita privata del pneumologo

Conosciamo meglio la storia del professor Luca Richeldi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del pneumologo

Il Prof. Luca Richeldi si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel 1988 ed è specializzato in Pneumologia e Malattie Respiratorie. Inoltre, è il massimo esperto di fibrosi polmonare idiopatica ed è Direttore del Centro per le Malattie Rare dell’azienda ospedaliero-universitaria del Policlinico di Modena e Direttore di Pneumologia, Area Torace, del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Inoltre è Professore Associato di Malattie Respiratorie all’Università di Modena e Reggio Emilia e Professore presso l’Università di Southampton.

Luca Richeldi chi è: carriera

Nelle ultime settimane è stato protagonista a seguito della pandemia Covid-19 intervento anche alle diverse conferenza stampa della Protezione Civile: “Non usiamo il termine untore, perché non è corretto. E’ un termine sbagliato, dispregiativo e terroristico. Ci possono essere vettori, che senza saperlo possono contagiare gli altri. E’ chiaro che eravamo impreparati, ricordo che questo virus era sconosciuto fino a tre mesi fa”.

Lo stesso professor Richeldi ha aggiunto: “I dispositivi di protezione individuale sono una base indispensabile per la protezione degli operatori sanitari, ma negli ultimi tempi gli ospedali hanno attivato percorsi predefiniti che proteggono operatori e pazienti”.