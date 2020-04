Lino Guanciale, chi è il fratello Giorgio: età, foto, carriera. I due fratelli sono molto legati. Ma il percorso professionale di Giorgio è stato molto diverso da quello di Lino. Ecco perché.





Classe 1981, Giorgio è il fratello minore dell’apprezzatissimo attore televisivo Lino Guanciale, che veste in questi giorni sugli schermi televisivi il ruolo del Dottor Claudio Conforti in L’Allieva 2, in onda questa sera su Rai 1. Interprete di successo l’uno, l’altro è invece psicologo e ha lavorato in contesti anche molto diversi tra loro.

Lino Guanciale, chi è il fratello Giorgio: vita privata e carriera professionale

E’ nato due anni dopo il fratello maggiore Lino, Giorgio, ed è molto legato a lui. Nella vita la sua professione è quella dello psicologo e il contesto dove maggiormente la esercita è quello della scuola. Nel corso della propria carriera ha lavorato in vari contesti, come le comunità per minori e i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Ed è stato inoltre educatore scout dal 2002 al 2018.

Il forte legame tra i due fratelli è stato rivelato dallo stesso Lino nel corso di alcune interviste. L’attore abruzzese è stato inoltre testimone di nozze del fratello Giorgio, che si è sposato nell’estate del 2016 e che è divenuto papà da pochi anni. Le diversità delle carriere professionali riflettono alcune differenze caratteriali tra i due. Come ha dichiarato l’attore Lino infatti, frequenti erano tra di loro i litigi da piccoli. Lino era tra i due il più serio, mentre invece Giorgio era il più combina guai. Oggi i due fratelli sono molto legati e condividono alcune passioni comuni, come quella del rugby.

Il forte legame tra loro fu evidente anche nel corso di una puntata del programma Vieni da me. La conduttrice televisiva Caterina Balivo fece in quell’occasione una sorpresa all’attore, trasmettendo in studio un video del fratello Giorgio. L’attore dichiarò in quell’occasione di sapere che per lui il fratello ci sarà sempre.