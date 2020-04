Jessica Mazzoli, ex di Morgan, ricorda l’operazione chirurgica d’urgenza: spavento tremendo

Jessica Mazzoli è tornata a parlare di ciò che è successo esattamente un anno fa: il suo ricordo attraverso il suo profilo Instagram

Jessica Mazzoli e i ricordi del passato. La ragazza si è lasciata prendere da quei momenti di un anno fa, quando il 25 aprile 2019 ha subito un’operazione di peritonite dopo essersi sentita male nella casa del Grande Fratello. L’ex compagna di Morgan ha svelato sul suo profilo Instagram: “C’è stato un momento in cui pensavo davvero di morire. Pensavo a mia figlia, a mia madre, alla mia famiglia. L’unica cosa che mi faceva stare bene era il pensiero di mia figlia, di Dio come se dall’alto dovesse arrivare un aiuto sincero per continuare a vivere”.

LEGGI ANCHE >>> Riapertura scuole | il ministro Azzolina | “In aula appena sarà possibile farlo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jessica Mazzoli, l’affetto della gente

Dopo la sua decisione la stessa Jessica ha ricevuto tanto affetto anche dal personale medico del Policlinico Casilino di Roma che ringrazia ancora oggi. Poi dopo l’intervento sentì subito Barbara D’Urso con le due che sono rimaste sempre in contatto.