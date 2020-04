A seguito di un incidente stradale gravissimo ci sono un morto ed un ferito. Il fatto ha avuto luogo oggi, in fiamme l’auto sulla quale stavano viaggiando.

Un incidente stradale avvenuto in Toscana nella giornata di domenica 26 aprile 2020 ha portato alla morte di un giovane ed al ferimento grave di un altro ragazzo.

Il sinistro ha avuto luogo nella località di Manciano, situata in provincia di Grosseto. La vittima si chiamava Federico Denci ed aveva 27 anni. Con lui a bordo di un’auto finita distrutta da uno schianto e da un successivo incendio c’era un amico di 26 anni, che è riuscito a sopravvivere a questo disastro. A seguito di questo incidente stradale il superstite ha ricevuto immediati soccorsi ed ora si trova ricoverato in ospedale in codice rosso.

Incidente stradale, una vittima ed un superstite a seguito di un impatto fortissimo

Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Non risulterebbe in pericolo di vita, in base alle notizie trapelate da fonti ospedaliere. Il 26enne ha ricevuto soccorso al ‘Le Scotte’ di Siena per un forte trauma cranico ma pare sia cosciente. L’auto è andata a fuoco dopo un forte impatto contro un ponte di piccole dimensioni. Attualmente le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di capire i motivi che hanno portato al verificarsi del letale sinistro.

