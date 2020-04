Domenica In, Iginio Massari, la gaffe in diretta gela lo studio

Domenica In, Iginio Massari, la gaffe in diretta gela lo studio. Il noto maestro pasticcere è stato il protagonista di una gaffe, compiuta di diretta da Jerry Calà, durante la trasmissione in onda questo pomeriggio su Rai 1.





E’ andato in onda anche questo pomeriggio, come di consueto, il programma di Rai 1 Domenica In, condotto da Mara Venier. Ancora una volta una gaffe ha gelato lo studio. Protagonista questa volta è stato Iginio Massari.

Domenica In, la gaffe in diretta su Iginio Massari gela lo studio

Anche questa domenica hanno avuto certamente modo di sorridere gli spettatori del programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ancora una volta, dopo quella accaduta, sempre nel corso del programma, alcune settimane fa, è stata una gaffe sul maestro pasticcere Iginio Massari a far calare il gelo in studio.

In primis, nel corso del programma domenicale, Mara Venier ha confessato di non conoscere il noto pasticcere. Ma subito dopo è stato l’ospite in collegamento della trasmissione Jerry Calà a rincarare la dose. L’attore infatti non riusciva a pronunciare correttamente il nome di Massari, sebbene avesse tentato a più riprese. In un primo momento lo ha chiamato infatti “Igidio”, poi, subito dopo, “Gino”. Ma non è finita qui. Calà si è rivolto a lui anche con i nomi “Cino”, “Virginio” e “Icilio”.

Nell’imbarazzo generale, il pasticcere non ha potuto che mostrare un sorrisetto imbarazzato. Durante la puntata di oggi inoltre il maestro ha ripetuto la ricetta della crostata, poiché durante la puntata della scorsa settimana il collegamento non era stato dei migliori e non tutti i telespettatori erano riusciti a prendere appunti. Naturalmente il collegamento dalla pasticceria di Massari è stato molto apprezzato dal pubblico televisivo. La stessa Mara Venier non si è fatta sfuggire la ricetta armandosi di carta e penna e seguendo attentamente il maestro pasticcere.