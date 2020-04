Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 26 Aprile

Domenica in oggi, 26 Aprile, avrà tanti ospiti in collegamento: chi si racconterà oggi a Domenica in e cosa accadrà in puntata

Gli ospiti annunciati che oggi, 26 aprile, saranno in collegamento dalla propria abitazione con Mara Venier saranno tanti, esattamente come Domenica in ci ha da sempre abituato. Nella puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, verrà lasciato spazio all’informazione, incentrata sull’epidemia di Covid-19, ma anche all’intrattenimento più leggero che con le interviste della zia Mara ai più noti volti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi.

Il dietro le quinte di Domenica In all’epoca del Coronavirus

Mara Venier ha raccontato su Instagram che nelle prime settimane, dopo che la contagiosità e la pericolosità stessa del virus si è dimostrata più seria di quanto annunciato inizialmente, aveva suggerito alla rete di non continuare con la messa in onda della trasmissione.

“Dovevo avere tredici persone ospiti tra i quali Pierpaolo Sileri [viceministro della Salute, ndr]. Proprio al sabato pomeriggio è uscita la notizia che era positivo al Coronavirus. Mi sono spaventata moltissimo. Ero terrorizzata, veramente spaventata”, ha raccontato la zia di Rai 1. Nonostante gli iniziali ripensamenti, Mara Venier è riuscita a portare avanti il programma che ormai è una certezza per gli italiani. Gli intoppi non mancano, certo, come dimostra il video in calce, ma di questi tempi anche noi telespettatori in merito agli imprevisti tendiamo a essere più concilianti.

Ospiti di oggi:

Iginio Massari

Il pasticcere svelerà la ricetta del tiramisù perfetto;

Andrea Bocelli

il cantante racconterà del proprio impegno per l’Ospedale di Camerino e della serata che lo vede protagonista Andrea Bocelli: un giorno nuovo, in onda su Rai 1 martedì 28 aprile;

Flavio Insinna;

Teo Teocoli e Massimo Boldi

i due comici si collegheranno in simultanea da Milano e ripercorreranno insieme i momenti più divertenti della loro carriera;

Morgan

il cantante è diventato padre del suo terzo figlio;

Stefania Sandrelli

l’artista racconterà come sta affrontando la quarantena;

Orietta Berti

la cantante sarà in collegamento da Montecchio nell’Emilia;

Jerry Calà

da Verona;

Anna Valle

da Vicenza;

da Vicenza; Luca Richeldi

il presidente della Società italiana di pneumologia sarà in collegamento dal Policlinico Gemelli di Roma.

