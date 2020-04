Anna Valle, chi è il marito Ulisse Lendaro: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia di Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Ulisse Lendaro nasce a Vicenza l’8 febbraio 1973. Diventa avvocato dopo gli studi in Giurisprudenza iscrivendosi all’ordine come avvocato civilista e penalista e diventando uno dei migliori della sua città. Nel frattempo, però, continua a cullare gli altri sogni nel mondo dello spettacolo prima come attore e successivamente come produttore e regista. Il suo esordio arriva nel 2000 con Medley – Brandelli di scuola. Nel 2017 dirige il suo primo lungometraggio L’età imperfetta. Conosce Anna Valle sul set del film del 2006 convolando a nozze dopo due anni.

Anna Valle, chi è il marito Ulisse Lendaro: vita privata

La coppia ha due bambini Ginevra (2008) e Leonardo (2013). In una vecchia intervista la stessa Anna Valle ha svelato il loro primo incontro: “Ulisse è avvocato del Foro di Vicenza, penalista e civilista. Ma per passione fa anche il produttore e l’attore. Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, co-producendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo da poco chiuso una storia importante di sette anni con Lorenzo Cocco, studente milanese di Economia. Ulisse è stato bravo: non era sempre presente, c’era ma sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese. Quando abbiamo deciso di metterci insieme: una corsa contro il tempo”.