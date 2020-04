Alessandra Mastronardi, chi è il papà Luigi: età, lavoro, carriera

Luigi Mastronardi è un affermato psicoterapeuta, oltre che il papà della bravissima attrice Alessandra Mastronardi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Oltre a essere l’orgoglioso papà della bellissima e bravissima attrice Alessandra, Luigi Mastronardi è uno psicoterapeuta di scuola freudiana, specializzato nella psicoterapia breve, con oltre trentacinque anni di carriera alle spalle. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Luigi Mastronardi

Luigi Mastronardi è nato a Villacanale di Agnone (IS), è sposato e ha due figlie. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo classico “A.Genovesi” di Napoli nel 1971, si è laureato in Filosofia (indirizzo Psicologico) presso l’Università di Napoli nel giugno 1975 e il Psicologia (indirizzo applicativo) presso l’Università di Roma nel luglio 1980. Si è poi specializzato in Psicoterapia a indirizzo Dinamico nel giugno 1985 e ha frequentato molti altri corsi di perfezionamento e specializzazione. E’ autore di oltre 60 Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia e di 5 testi sulla Psicologia applicata.

Luigi Mastronardi, come detto, è specializzato nella psicoterapia breve e ha voluto creare un sito web per avere un contatto più diretto con quanti possano essere interessati, per cultura o approfondimento o curiosità, alla psicologia applicata allo stare meglio. Nel vasto panorama delle varie psicoterapie si è dedicato soprattutto all’indirizzo dinamico che tenta di andare alla radice del problema psicologico e quindi alla sua risoluzione, ma concentrato in un numero minimo di sedute (5/6 mesi). Con il termine di psicoterapia dinamica breve si fa infatti riferimento a una psicoterapia caratterizzata da un numero di sedute limitato e basata su principi e tecniche psicoanalitiche. Sul sito l’utente può trovare riferimenti alla Psicologia per il benessere e a tante tecniche maggiormente in uso per la gestione dello stress e della rabbia. Chi vuole, inoltre, può comunicare con lui attraverso il blog.

