Viola Valentino | “Gli angeli mi hanno detto del figlio segreto del mio compagno”

Ospite di Barbara D’Urso, Viola Valentino ammette candidamente di avere fatto una grossa scoperta “grazie agli angeli”. C’entra un bambino.

Ospite di Pomeriggio 5, Viola Valentino ha raccontato alcuni risvolti della sua vita privata accolti con stupore da Barbara D’Urso. La 70enne cantante in particolare ha svelato di avere fatto da poco una scoperta non da poco.

Una scoperta di quelle che ti portano a dovere fare delle riflessioni su colui che ami. Lei fa coppia fissa da molto tempo con Francesco Mango, di 30 anni più giovane di lei. E ha scoperto che l’uomo ha avuto un bambino nel 2013. Una cosa della quale la stessa Viola Valentino ignorava l’esistenza. L’ex moglie di Riccardo Fogli è venuta a saperlo solo adesso, ed in maniera decisamente inusuale. Notando degli atteggiamenti non consueti da parte di Mango, la Valentino a chiesto aiuto al suo ‘angel coach’. Il quale le ha detto che tutto traeva origine dall’esistenza di un bambino. Interpellato in proposito, Francesco non ha potuto negare. E Viola Valentino ha detto che sono stati “gli angeli a riferirmi di questa cosa”.

Viola Valentino, il compagno Francesco Mango ammette tutto

Lo stesso Mango era presente in trasmissione, dove ha ammesso di avere avuto una relazione per due anni con la mamma del piccolo. “E sono 7 anni che non vedo mio figlio”. A Barbara D’Urso che gli chiede il perché di questo segreto, l’uomo risponde di non averlo mai detto a nessuno e di accontentarsi di avere delle foto del bimbo. “Ora però non vedo l’ora di abbracciarlo. Tutto questo mi ha portato ad avere una depressione molto forte, per ben 5 anni. Ho rivisto mio figlio tramite videochiamate, ma ora a causa della quarantena non posso incontrarlo. Ho scelto di fare testamento per i miei figli (questo bambino non sarebbe il solo, n.d.r.) e per Viola, che amo tanto”.

