Nella puntata di Verissimo oggi 25 aprile 2020 ci saranno tanti ospiti all’insegna della musica.

Come al solito Verissimo oggi ospiterà una pletora di noti vip sempre sulla cresta dell’onda. L’appuntamento nel salotto di Silvia Toffanin è alle ore 16:00, su Canale 5. E protagonisti della chiacchierata odierna saranno alcune protagoniste della musica.

Si parte infatti con Paola Iezzi, che con la sorella Chiara ci ha fatto ballare per anni. Quest’ultima ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio celebrativo per omaggiare l’uscita avvenuta nel 2000 di ‘Vamos a Bailar’, una hit ancora oggi molto apprezzata. E dopo di lei sarà il turno di un’altra vocalist siciliana. Si tratta di Mietta, che racconterà alla Toffanin la sua quarantena tutta speciale assieme a Francesco Ian, il figlio avuto da Davie Tagliapietra, produttore musicale. Quella di Verissimo oggi sarà decisamente una puntata all’insegna delle note. Infatti altri ospiti saranno Marco Masini, il compositore, pianista di fama internazionale e maestro Giovanni Allevi ed Omar Pedrini, storico ex frontman dei Timoria, che diede una ribalta importante a lui ed a Francesco Renga.

Verissimo oggi, il debutto di una nuova rubrica

Inoltre ecco pure Joe Bastianich. Lo chef negli ultimi mesi ha messo da parte le sue competenze in ambito culinario per dare maggiore spazio alla band della quale fa parte. Ma ci sarà molto di più. Previsti dei messaggi video da parte di Michelle Hunziker, Max Pezzali, Jack Savoretti, Laura Chiatti e Claudia Pandolfi. Inoltre Verissimo riproporrà alcune interviste del passato, in particolare a Romina Power, Raoul Bova, Claudio Amendola ed Elisa. E non è tutto: nella puntata del 25 aprile 2020 farà il suo debutto anche una nuova rubrica intitolata ‘Le Storie’. Si tratta di alcune interviste video fatte a dei vip, cui chiedere riflessioni su come vivere la loro quarantena. Il primo intervistato sarà Fabio Volo.

