Sara Croce fidanzata? Lei rivela: “Dissi no a Cristiano Ronaldo”

La showgirl Sara Croce è fidanzata? L’ex Madre Natura e Bonas di Avanti un altro rivela: “Dissi no a Cristiano Ronaldo, lui scrive alle ragazze”.

Madre Natura di una puntata di Ciao Darwin, Sara Croce è tra le showgirl più seguite e amate. Di lei sappiamo che avrebbe avuto una storia con Andrea Damante, dopo che questi ha lasciato Giulia De Lellis.

Dopo qualche settimana, il disc-jockey venne pizzicato con un’altra giovane dello spettacolo italiano. Da quel momento in poi, poco sappiamo della vita privata di Sara Croce, che non sembra molto propensa a spiattellare sui social le sue relazioni sentimentali.

La verità di Sara Croce su Cristiano Ronaldo

Ospite del programma Rivelo su Real Time, nelle scorse settimane, la Bonas di Avanti un altro ha però raccontato di essere stata addirittura corteggiata da Cristiano Ronaldo. Ha spiegato infatti: “Io posso dire di essere stata una che ha dato il due di picche a Ronaldo. Non so quante lo hanno fatte. Lui scrive sui social alle ragazze. Qualcuno gli ha dato il mio numero e mi sono arrabbiata parecchio”.

“Comunque ha iniziato a scrivermi su Whatsapp ma non aveva la foto e non ci credevo” – ha proseguito Sara Croce – “E allora mi ha detto ti blocco e sblocco su Instagram. Era lui. Lui diceva di essere veramente Cristiano e io scherzavo dicendogli, ma Malgioglio. Perché per me il vero Cristiano è Malgioglio…”. Poi sulla possibilità di fidanzarsi con un calciatore: “Io penso che metterti con un calciatore sia sinonimo di corna. Ho delle amiche che sono state con un calciatore ed è un macello. Ci sta, sono giovani e circondati da donne. Non mi fidanzerò mai con un calciatore. Giuro solennemente, hanno una vita che li porta a tentazione”.