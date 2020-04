Roma: molestava le donne in strada, arrestato 31enne colombiano

La polizia di Roma ha arrestato un uomo di 31 anni di nazionalità colombiana, in seguito alle denunce per molestie avanzate da diverse donne.

Nei giorni scorsi alla polizia di Roma sono giunte diverse segnalazioni riguardanti un uomo che era solito molestare le donne per le strade della Capitale. Gli agenti hanno quindi visionato i filmati delle telecamere che davano sulle zone in cui si erano verificate le molestie e si sono messi alla ricerca del colpevole. Dopo alcune indagini, gli investigatori hanno individuato, nei pressi di Largo Orione, un uomo che per fisionomia e vestiario ricordava quello osservato nelle riprese delle telecamere di sicurezza.

Portato in Questura per l’interrogatorio, l’uomo, un 31enne di nazionalità colombiana, è stato riconosciuto da 4 delle sue vittime. Dopo l’arresto sono stati ricostruiti almeno altri 4 casi di violenza sessuale ai danni di altrettante donne. Nel contempo gli investigatori hanno esaminato i dati riguardanti l’allacciamento del cellulare dell’uomo alle varie celle di trasmissione, confermando spazialmente la sua presenza sui luoghi delle aggressioni.

Uomo molestava le donne in strada: portato a Regina Coeli

Ottenute le prove, gli agenti hanno inviato gli atti d’indagine all’autorità giudiziaria che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo stato quindi portato in stato di arresto nel carcere di Regina Coeli. Nel frattempo gli investigatori incaricati di seguire le indagini stanno effettuando ulteriori accertamenti per capire se ci sono ulteriori casi di molestie o violenze sessuali che non sono ancora stati denunciati. L’uomo nei prossimi mesi dovrà dunque preparare la propria difesa in tribunale dove verrà giudicato per i reati di molestie e violenza sessuale ai danni di diverse vittime.