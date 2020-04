Robinson Crusoe, chi è il doppiatore del cartone animato

Davide Perino, chi è il doppiatore del cartone animato Robinson Crusoe: la sua lunga carriera nel doppiaggio e i ruoli più noti.

Nella versione italiana del cartone animato Robinson Crusoe, trasposizione del classico della letteratura di Daniel Defoe, a doppiare il naufrago più noto della storia dei romanzi è Davide Perino.

Classe 1981, viene da una famiglia di doppiatori e ha esordito al cinema a poco più di due anni, nel film Magic Moments, con Sergio Castellitto e Stefania Sandrelli.

Chi è il doppiatore Davide Perino, voce di Robinson Crusoe

Il ruolo di doppiatore invece ha iniziato a portarlo avanti quando di anni ne aveva sei. La sua prima importante esperienza per il grande schermo è arrivata con il film di animazione Disney La Bella e la Bestia: aveva 10 anni e prestò la voce a Chicco. Oggi è una delle voci più note d’Italia: sul grande schermo, infatti, è il doppiatore ufficiale di Elijah Wood e Jesse Eisenberg.

Ha doppiato tra gli altri, divi di Hollywood come Cody Kasch, Kristopher Turner e Finn Jones in alcune serie televisive di successo. Ha inoltre prestato la sua voce per personaggi delle serie animate, non solo giapponesi. Tra i suoi doppiaggi più noti, quello di Frodo Baggins. Davide Perino, tra gli altri, vinto il premio Romics Dd 2002 come Rivelazione maschile 2002. Ha inoltre recitato nelle serie Chiara e gli altri, Angelo il custode e Don Matteo e nel film di Neri Parenti, Natale in India.